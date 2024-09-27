Педрінью та Траоре – у старті Шахтаря на матч з Вересом

Донецький Шахтар та рівненський Верес назвали стартові склади на матч 8 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Верес: Кожухар, Сміян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич, Яго, Кльоц, Луан, Дахновський, Годя, Степанюк

Запасні: Когут, Ющишин, Гакман, Чечер, Шевченко, Куція, Шарай, Мрвальєвич, Гайдучик

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Криськів, Бондаренко, Судаков, Невертон, Педрінью, Траоре

Запасні: Фесюн, Глущенко, Азаров, Грам, Франьїч, Тобіас, Степаненко, Назарина, Марлон, Егіналдо, Зубков, Швед

Поєдинок у Рівному розпочнеться о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція буде на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, у попередньому турі Верес врятувався на останніх секундах у матчі з Інгульцем, а "гірники" не мали проблем із київською Оболонню.