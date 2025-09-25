Мессі вийшов у лідери гонки бомбардирів МЛС

У ніч з 24 на 25 вересня Інтер Маямі в матчі регулярного чемпіонату МЛС на виїзді розгромив Нью-Йорк Сіті з рахунком 4:0. Ліонель Мессі у цьому матчі відзначився дублем і додав до нього ще й асист на Бальтазара Родрігеса.

Тепер на рахунку Мессі 22 голи та 10 асистів у поточному сезоні МЛС. Він наздогнав лідера бомбардирської гонки чемпіонату, вінгера Лос-Анджелеса Деніса Буангу, на рахунку якого також 22 голи.

У іншому матчі ігрового дня Ванкувер Вайткепс удома зіграли внічию з Портленд Тімберс.

МЛС. Регулярний чемпіонат

25 вересня

Нью-Йорк Сіті – Інтер Маямі – 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Родрігес, 0:2 – 74 Мессі, 0:3 – 83 Суарес (з пенальті), 0:4 – 86 Мессі

Ванкувер Вайткепс – Портленд Тімберс – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Міллер, 1:1 – 88 Вайт

Раніше Мессі привітав Усмана Дембеле з завоюванням Золотого м’яча-2025.