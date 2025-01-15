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Шахтар підписав угоду щодо трансферу Келсі

Олександр Булава — 15 січня 2025, 19:14
Шахтар підписав угоду щодо трансферу Келсі
Кевін Келсі
ФК Шахтар

Донецький Шахтар підписав угоду про перехід венесуельського нападника Кевіна Келсі у Портленд Тімберс.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За перехід гравця український клуб отримає 6 млн доларів. Трансфер Келсі стане третім найдорожчим підписанням американського клубу.

Нападником також цікавилась італійська Парма, проте її пропозиція не влаштувала керівництво "гірників".

Минули рік 20-річний Кевін провів у складі Цинциннаті. За цю команду в МЛС Келсі провів 23 гри й забив 6 голів.

Його контракт із Шахтарем був розрахований до 31 грудня 2027 року. Портал Transgermarkt оцінює молодого нападника у 2,5 млн євро.

Нагадаємо, "гірники" хочуть посилити захист гравцем збірної Уругваю, за якого готові віддати 6 млн євро.

Портленд Футбольні трансфери Шахтар Донецьк Кевін Келсі

Кевін Келсі

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