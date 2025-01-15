Шахтар підписав угоду щодо трансферу Келсі

Донецький Шахтар підписав угоду про перехід венесуельського нападника Кевіна Келсі у Портленд Тімберс.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За перехід гравця український клуб отримає 6 млн доларів. Трансфер Келсі стане третім найдорожчим підписанням американського клубу.

Нападником також цікавилась італійська Парма, проте її пропозиція не влаштувала керівництво "гірників".

🚨🇺🇸 Deal sealed for Kevin Kelsy to join MLS side Portland Timbers from Shakhtar Donetsk for $6m fee.



Documents signed right now. 🇻🇪 pic.twitter.com/2h5ddN64Fz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2025

Минули рік 20-річний Кевін провів у складі Цинциннаті. За цю команду в МЛС Келсі провів 23 гри й забив 6 голів.

Його контракт із Шахтарем був розрахований до 31 грудня 2027 року. Портал Transgermarkt оцінює молодого нападника у 2,5 млн євро.

Нагадаємо, "гірники" хочуть посилити захист гравцем збірної Уругваю, за якого готові віддати 6 млн євро.