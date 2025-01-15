Шахтар підписав угоду щодо трансферу Келсі
Кевін Келсі
ФК Шахтар
Донецький Шахтар підписав угоду про перехід венесуельського нападника Кевіна Келсі у Портленд Тімберс.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За перехід гравця український клуб отримає 6 млн доларів. Трансфер Келсі стане третім найдорожчим підписанням американського клубу.
Нападником також цікавилась італійська Парма, проте її пропозиція не влаштувала керівництво "гірників".
Минули рік 20-річний Кевін провів у складі Цинциннаті. За цю команду в МЛС Келсі провів 23 гри й забив 6 голів.
Його контракт із Шахтарем був розрахований до 31 грудня 2027 року. Портал Transgermarkt оцінює молодого нападника у 2,5 млн євро.
Нагадаємо, "гірники" хочуть посилити захист гравцем збірної Уругваю, за якого готові віддати 6 млн євро.