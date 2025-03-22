Юта з Михайлюком поступилась Бостону, Даллас переграв Детройт в НБА

У ніч з 21 на 22 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Даллас в напруженому матчі переграв Денвер, а Юта зі Святославом Михайлюком у складі поступилась Бостону. Український баскетболіст зміг набрати чотири очки та виконати одне підбирання.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

22 березня

Вашингтон – Орландо 105:120 (30:33, 24:34, 17:35, 34:18)

Маямі – Х'юстон 98:102 (27:23, 32:28, 21:27, 18:24)

Міннесота – Нью-Орлеан 134:93 (28:22, 34:26, 35:24, 37:21)

Оклахома – Шарлотт 141:106 (34:14, 32:35, 37:27, 38:30)

Сан-Антоніо – Філадельфія 128:120 (28:26, 36:26, 27:43, 37:25)

Даллас – Детройт 123:117 (35:27, 25:27, 31:29, 32:24)

Юта – Бостон 99:121 (21:35, 30:25, 24:29, 24:32)

Портленд – Денвер 128:109 (30:30, 24:29, 34:23, 40:27)

Фінікс – Клівленд 123:112 (35:34, 27:17, 36:28, 25:33)

Кліпперс – Мемфіс 128:108 (29:31, 31:25, 36:16, 32:26)

Зазначимо, що сьогодні ввечері відбудеться ще одним матч ігрового дня, в якому Індіана зустрінеться із Брукліном – старт поєдинку заплановано на 23:00 за київським часом.

Раніше у Голден Стейт назвали деталі травми Каррі.