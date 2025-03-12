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Шахтар переграв Карпати у спарингу

Володимир Максименко — 12 березня 2025, 14:13
Шахтар переграв Карпати у спарингу
Шахтар Донецьк

Донецький Шахтар та львівські Карпати зіграли товариський матч наступного дня після очної зустрічі в межах 21 туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "гірників".

Рахунок було відкрито вже на першій хвилині зусиллями Підлепенеця, проте ще на початку тайму Глущенко відновив паритет.

Перемогу для команди Пушича здобув зимовий новачок Кауан Еліас, скориставшись закиданням з глибини поля.

Товариський матч
12 березня

Карпати – Шахтар 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Підлепенець, 1, 1:1 – Глущенко, 12, 1:2 – Еліас, 82

Нагадаємо, "гірники" не змогли перемогти львівський колектив в матчі чемпіонату України та не змогли наблизитись до Динамо, яке лідирує в чемпіонаті України.

Після матчу наставник донеччан Маріно Пушич заявив, що команда ще не готова до чемпіонських перегонів.

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