Шахтар переграв Карпати у спарингу

Донецький Шахтар та львівські Карпати зіграли товариський матч наступного дня після очної зустрічі в межах 21 туру УПЛ.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "гірників".

Рахунок було відкрито вже на першій хвилині зусиллями Підлепенеця, проте ще на початку тайму Глущенко відновив паритет.

Перемогу для команди Пушича здобув зимовий новачок Кауан Еліас, скориставшись закиданням з глибини поля.

Товариський матч

12 березня

Карпати – Шахтар 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Підлепенець, 1, 1:1 – Глущенко, 12, 1:2 – Еліас, 82

Нагадаємо, "гірники" не змогли перемогти львівський колектив в матчі чемпіонату України та не змогли наблизитись до Динамо, яке лідирує в чемпіонаті України.

Після матчу наставник донеччан Маріно Пушич заявив, що команда ще не готова до чемпіонських перегонів.