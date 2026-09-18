Захисник Шахтаря отримав виклик у збірну Тунісу

Захисник донецького Шахтаря Алаа Грама отримав виклик до національної збірної Тунісу на найближчі матчі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У межах кваліфікації Кубка африканських націй-2027 збірна Тунісу проведе два стартові поєдинки - проти Уганди (23 вересня) та проти команди Ботсвани (27 вересня).

Окрім офіційних зустрічей, національна команда запланувала товариський поєдинок зі збірною Малі, який відбудеться 3 жовтня.

Нагадаємо, захисник отримав ушкодження у матчі 6-го туру УПЛ-2026/27 проти одеського Чорноморця (перемога 2:0). Через це він пропустив кубкову зустріч з Вільхівцями.

Раніше повідомлялося, що 28-річний атакувальний півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо повернувся після травми до тренувань в загальній групі.