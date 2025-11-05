Українська правда
Шахтар не збирається продовжувати оренду свого півзахисника в Корінтіансі

Олексій Мурзак — 5 листопада 2025, 17:10
Майкон
Корінтіанс

Шахтар не збирається продовжувати оренду свого бразильського півзахисника Майкона в Корінтіансі.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією видання, "гірники" вже повідомили про своє рішення бразильському клубу.

Водночас сам гравець незадоволений діями керівництва Корінтіанса, яке ніяк не наважиться викупити його контракт. Клуб не надсилав Шахтарю офіційні пропозиції щодо трансферу гравця.

Нагадаємо, що Корінтіанс заборгував українському клубу 1 мільйон євро: 500 тисяч євро за оренду на 2023 рік та ще 500 тисяч євро за 2024 рік.

Термін оренди Майкона з бразильською командою завершується 31 грудня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий продати 28-річного бразильця приблизно за 2 мільйони євро. 

