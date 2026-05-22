Боруссія підпише захисника Шахтаря – інсайдер

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля стане гравцем Боруссії Менхенгладбах.

Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

Німецький клуб узгодив деталі контракту з українським оборонцем. Перехід 26-річного гравця відбудеться на правах вільного агента.

Наразі гравець завершує проходження медичного огляду.

Чинна угода Коноплі з Шахтарем завершується наприкінці сезону. Зазначимо, що в нинішній кампанії Юхим провів за "гірників" 27 матчів на клубному рівні. У них він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. Його трансферна вартість оцінюється в 5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що українським захисником також цікавиться італійська Рома.