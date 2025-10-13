Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар може повернути до складу бразильця, який на правах оренди виступає за Корінтіанс

Олексій Мурзак — 13 жовтня 2025, 20:46
Шахтар може повернути до складу бразильця, який на правах оренди виступає за Корінтіанс
Майкон
Корінтіанс

Півзахисник Майкон може повернутися до Шахтаря.

Про це повідомляє ESPN.

Причиною такого розвитку подій можуть стати борги бразильського клубу перед "гірниками".

За даними джерела, бразильський клуб зацікавлений у підписанні контракту з гравцем, але ще не розпочав конкретних переговорів.

Крім того, Шахтар позитивно оцінив сезон півзахисника і, відповідно, не виключає можливості його використання, оскільки його контракт з клубом розрахований до червня 2027 року.

Раніше ФІФА зобов’язала Корінтіанс виплатити Шахтарю 1 мільйон євро за затримку платежів стосовно оренди Майкона. Ця сума досі не виплачена, тому "гірники" навряд чи погодиться продовжити оренду.

Термін оренди Майкона з бразильською командою завершується 31 грудня 2025 року. У поточному сезоні Майкон провів 32 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.

Напередодні стало відомо, що крайній захисник збірної Азербайджану та Карабаха Турал Байрамов потрапив до сфери інтересів Шахтаря.

Корінтіанс Майкон Футбольні трансфери Шахтар Донецьк

Майкон

2010 vs 2025. Чи був Інтер Моурінью кращим за команду Сімоне Індзагі?
Корінтіанс вчергове орендував у Шахтаря півзахисника Майкона
Хавбек Шахтаря погодився на зниження зарплати в Корінтіансі, щоб не повертатися в Україну
Шахтар хоче повернути бразильського захисника
Футболіст Шахтаря отримав серйозну травму

Останні новини