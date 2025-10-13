Шахтар може повернути до складу бразильця, який на правах оренди виступає за Корінтіанс
Півзахисник Майкон може повернутися до Шахтаря.
Про це повідомляє ESPN.
Причиною такого розвитку подій можуть стати борги бразильського клубу перед "гірниками".
За даними джерела, бразильський клуб зацікавлений у підписанні контракту з гравцем, але ще не розпочав конкретних переговорів.
Крім того, Шахтар позитивно оцінив сезон півзахисника і, відповідно, не виключає можливості його використання, оскільки його контракт з клубом розрахований до червня 2027 року.
Раніше ФІФА зобов’язала Корінтіанс виплатити Шахтарю 1 мільйон євро за затримку платежів стосовно оренди Майкона. Ця сума досі не виплачена, тому "гірники" навряд чи погодиться продовжити оренду.
Термін оренди Майкона з бразильською командою завершується 31 грудня 2025 року. У поточному сезоні Майкон провів 32 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.
Напередодні стало відомо, що крайній захисник збірної Азербайджану та Карабаха Турал Байрамов потрапив до сфери інтересів Шахтаря.