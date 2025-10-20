Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар веде переговори з бразильським клубом відносно продажу свого захисника

Олексій Мурзак — 20 жовтня 2025, 22:57
Шахтар веде переговори з бразильським клубом відносно продажу свого захисника
Майкон
Корінтіанс

Півзахисник Шахтаря Майкон, який на правах оренди виступає за Корінтіанс, може стати повноцінним гравцем цього клубу.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, "гірники" готові продати 28-річного бразильця приблизно за 2 мільйони євро. Нову оренду гравця поки виключено.

Нагадаємо, що Корінтіанс заборгував українському клубу 1 мільйон євро: 500 тисяч євро за оренду на 2023 рік та ще 500 тисяч євро за 2024 рік.

Термін оренди Майкона з бразильською командою завершується 31 грудня 2025 року.

Раніше також повідомлялось, що один з клубів Бундесліги зацікавився хавбеком донеччан Марлоном Гомесом.

Корінтіанс Футбольні трансфери Шахтар Донецьк

Корінтіанс

Шахтар може повернути до складу бразильця, який на правах оренди виступає за Корінтіанс
Депай може незабаром повернутися в Європу
Карпати підписали ексзахисника збірної Еквадору
Вінгер Динамо, який не хоче повертатися в Україну, підписав новий контракт з Інтернасьоналем
ФІФА зобов'язала бразильський клуб виплатити Шахтарю мільйон євро

Останні новини