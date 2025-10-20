Шахтар веде переговори з бразильським клубом відносно продажу свого захисника

Півзахисник Шахтаря Майкон, який на правах оренди виступає за Корінтіанс, може стати повноцінним гравцем цього клубу.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, "гірники" готові продати 28-річного бразильця приблизно за 2 мільйони євро. Нову оренду гравця поки виключено.

Нагадаємо, що Корінтіанс заборгував українському клубу 1 мільйон євро: 500 тисяч євро за оренду на 2023 рік та ще 500 тисяч євро за 2024 рік.

Термін оренди Майкона з бразильською командою завершується 31 грудня 2025 року.

Раніше також повідомлялось, що один з клубів Бундесліги зацікавився хавбеком донеччан Марлоном Гомесом.