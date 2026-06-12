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Оболонь продовжила контракт з клочовим півзахисником

Олександр Булава — 12 червня 2026, 19:59
Оболонь продовжила контракт з клочовим півзахисником

Столична Оболонь продовжила контракт із півзахисником Сергієм Сухановим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. 31-річний гравець виступає за "пивоварів" з лютого 2023 року.

У минулому сезоні в активі хавбека 26 матчів за клуб у всіх турнірах, в яких він відзначився 4 голами та допомігши команді фінішувати на 12-й позиції у чемпіонаті України.

Раніше Оболонь оголосила про продовження контрактів із голкіпером Назарієм Федорівським та захисником Максимом Грисьо.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник Оболоні Максим Третьяков продовжить свою кар'єру в Олександрії.

Оболонь Суханов Чемпіонат України, УПЛ

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