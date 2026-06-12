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Чорноморець продовжив контракти з двома легіонерами

Олександр Булава — 12 червня 2026, 19:17
Чорноморець продовжив контракти з двома легіонерами

Чорноморець продовжив контракти з двома легіонерами - голкіпером Кінгслі Аніагбосо та захисником Мозесом Жаржу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нігерійський воротар, який захищає кольори "моряків" з 2024 року, підписав нову угоду на два роки. У поточному сезоні він зіграв 26 матчів, у яких пропустив лише 17 м'ячів.

Водночас 22-річний гамбійський захисник, який приєднався до команди восени 2024 року, залишається в Одесі ще на два з половиною роки. На його рахунку 22 поєдинки за першу команду та одна результативна передача.

За підсумками сезону 2025/26 Чорноморець посів друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернувся до УПЛ після річної перерви.

Напередодні повідомлялось, що одеський колектив влітку може попрощатися з 10 футболістами.

Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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