Стало відомо, скільки Шахтар заробив завдякі перемозі над Абердіном

Окрім гостьової перемоги і балів для України в таблицю коефіцієнтів УЄФА Шахтар за матч з Абердіном також заробить гонорар від УЄФА в розмірі 400 тисяч доларів.

Про це з Абердіну повідомив кореспондент "Чемпіона" Максим Розенко.

Так оцінюється кожна перемога в груповому етапі (нині у загальному етапі) Ліги конференцій. Якщо за підсумками групового етапу команда посяде з 1-го по 8-ме місце в турнірній таблиці, вона додатково отримає 400 тисяч євро, місця з 9-го по 24-те будуть оцінені призовими в розмірі 200 тисяч євро.

Вихід в 1/8 фіналу турніру дозволить клубу поповнити рахунок на 800 тисяч євро, чвертьфінали – 1,4 мільйона, півфінали – 2,5 мільйони євро. Фіналіст Ліги конференцій отримає 4 мільйони, а переможець турніру – 7 мільйонів євро.

Чинний переможець Ліги конференцій 2024/25 Челсі сумарно отримав за єврокампанію 21,7 мільйона євро, а Реал Бетіс, який дійшов до фіналу – 17,2 мільйона євро.

Нагадаємо, що участь в основному етапі Ліги конференцій цього сезону гарантувала Динамо та Шахтарю виплати від УЄФА в розмірі 3,17 мільйона євро.

Для Шахтаря гостьовий поєдинок з Абердіном став передювілейним 299-м матчем в еврокубках.