Шахтар веде переговори щодо підписання вінгера Сантоса
Матеус Шав'єр
ФК Сантос
Шахтар може придбати вінгера Сантоса Матеуса Шав'єра.
Про це повідомляє Diário do Peixe.
За інформацією джерела, представники українського клубу цього тижня вже провели зустріч із представниками 18-річного футболіста, який є для них пріоритетною кандидатурою.
Інтерес до Шав'єра виявляють також інші європейські клуби, однак, на відміну від України, там трансферне вікно вже закрито.
Матеус блискуче проявив себе цього року на Копін'ї – молодіжному Кубку Сан-Паулу, де забив 5 м'ячів у 5 матчах.
Напередодні стало відомо, що Шахтар повернувся в Україну та буде готуватися до матчів УПЛ у Львові.
Раніше "гірники" продовжили контракт із бразильським легіонером Педро Енріке та з українським півзахисником Дмитром Криськівим.