Шахтар повернувся в Україну та буде готуватися до матчів УПЛ у Львові

Донецький Шахтар завершив зимові збори в турецькому Белеку та після 31 дня підготовки повернувся в Україну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні команда Арди Турана провела завершальне тренування, після чого чартерним рейсом здійснила переліт з Анталії до Жешува, потім автобусом перетнули польсько-український кордон і ввечері прибули до Львова.

Гравцям надали два вихідні, після яких вони у Львові готуватимуться до майбутнього матчу 17-го туру Української Прем'єр-ліги проти Карпат.

"Гірники" наразі йдуть другими у турнірній таблиці чемпіонату України, поступаючись за рівності очок черкаському ЛНЗ за рахунок поразки в очному поєдинку. Поєдинок з Карпатами відбудеться у неділю, 22 лютого.

В основному етапі Ліги конференцій "гірники" посіли 6 місце та напряму потрапили до 1/8 фіналу. Жеребкування цієї стадії заплановане на 27 лютого, а поєдинки відбудуться 12 та 19 березня.

Напередодні Шахтар продовжив контракт із бразильським легіонером Педро Енріке та з українським півзахисником Дмитром Криськівим.