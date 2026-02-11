Шахтар продовжив контракт з українським хавбеком
Дмитро Криськів
ФК Шахтар
Шахтар та півзахисник Дмитро Криськів продовжили співпрацю.
Про це повідомила пресслужба "гірників".
Новий контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2030 року.
25-річний футболіст є випускником академії Шахтаря за яку виступав із 2016 року.
За головну команду Дмитро дебютував 19 жовтня 2022-го і на сьогоднішній день провів у складі "помаранчево-чорних" 104 матчі, в яких забив 12 м'ячів та віддав 15 гольових передач.
Разом із клубом він двічі ставав чемпіоном України (2023, 2024) та здобув два Кубки України (2024, 2025). Від 2024 року є гравцем національної збірної України.
Напередодні Шахтар продовжив контракт із бразильським легіонером.