Бартулович: Прикро, що такі пенальті вирішують долю матчу

Олександр Булава — 15 березня 2026, 20:48
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович відреагував на призначений пенальті у матчі із Шахтарем (0:1), який вирішив долю зустрічі.

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Епізод Траоре і Крупського? Коли перший раз побачив цей епізод – жуже лайтовий пенальті, на мою думку. Мені дуже прикро, що такі епізоди вирішують долю матчу. І цікава думка: якби було в інший бік – поставив би він цей пенальті чи ні?", – сказав фахівець.

Бартулович заявив, що задоволений грою своєї команди у матчі з Шахтарем.

"Рахунком я незадоволений, але грою своєї команди задоволений. Сьогодні Шахтар ні в чому нас не переважав, я вважаю, був рівний матч, у нас були теж свої моменти. Але як є. Дуже прикро для нас. Рухаємося далі, в нас дуже важливі матчі попереду.

У нас були гарні атаки, теж намагалися грати з м'ячем, не завжди Шахтар тільки працював. Вважаю, що дуже добре пресингували, як в першому, так і в другому таймі. Це був нелегкий матч для Шахтаря, як вони в кінці тягнули час", – розповів Бартулович.

Після поразки Металіст 1925 з 31 балом розташувався на шостій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України. Наступний матч підопічні Бартуловича зіграють 19 березня проти Полтави.

Читайте також :
ЛНЗ продовжує гонитву за Шахтарем, Динамо перебуває за крок до топ-3: турнірна таблиця УПЛ після 20 туру
Младен Бартулович Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ

Младен Бартулович

Потрібно ще багато працювати над реалізацією: Бартулович – про перемогу над Рухом
Завдання виконали, – Бартулович оцінив вихід Металіста 1925 у півфінал Кубку України
Бартулович – про потенційний трансфер Бруніньйо: Зовсім скоро ви про все дізнаєтесь
Металіст 1925 планує підписати ще 1-2 новачків
Могли виступити й краще, – Бартулович оцінив першу частину сезону УПЛ Металіста 1925

