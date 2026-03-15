Бартулович: Прикро, що такі пенальті вирішують долю матчу

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович відреагував на призначений пенальті у матчі із Шахтарем (0:1), який вирішив долю зустрічі.

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Епізод Траоре і Крупського? Коли перший раз побачив цей епізод – жуже лайтовий пенальті, на мою думку. Мені дуже прикро, що такі епізоди вирішують долю матчу. І цікава думка: якби було в інший бік – поставив би він цей пенальті чи ні?", – сказав фахівець.

Бартулович заявив, що задоволений грою своєї команди у матчі з Шахтарем.

"Рахунком я незадоволений, але грою своєї команди задоволений. Сьогодні Шахтар ні в чому нас не переважав, я вважаю, був рівний матч, у нас були теж свої моменти. Але як є. Дуже прикро для нас. Рухаємося далі, в нас дуже важливі матчі попереду.

У нас були гарні атаки, теж намагалися грати з м'ячем, не завжди Шахтар тільки працював. Вважаю, що дуже добре пресингували, як в першому, так і в другому таймі. Це був нелегкий матч для Шахтаря, як вони в кінці тягнули час", – розповів Бартулович.