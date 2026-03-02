Шахтар визначився з місцем проведення номінально домашнього матчу проти Леха у Лізі конференцій

Шахтар проведе номінально домашній матч 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА з Лехом у Кракові.

Про це повідомила пресслужба "гірників".

Поєдинок відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана.

Гра відбудеться 19 березня о 22.00. Перший матч пройде 12 березня о 19.45.

Нагадаємо, після жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій головний тренер Шахтаря Арда Туран висловив бажання провести домашній матч на стадіоні ФК Гезтепе в Ізмірі.

Пізніше на це відреагували вболівальники клубу, які під час матчу турецької Суперліги вивісили банер на підтримку донецького клубу.