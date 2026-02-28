Наш дім – ваш дім: вболівальники Гезтепе відреагували на пропозицію Турана провести матчі Ліги конференцій в Туреччині

Уболівальники Гезтепе на домашньому матчі 24-го туру Суперліги Туреччини проти Еюпспора вивісили банер на адресу Шахтаря.

Відповідну світлину оприлюднила пресслужба турецького клубу.

На ньому великому банері була зображена емблема їхнього клубу та Шахтаря з написим: "Наш дім – ваш дім".

Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Ліги конференцій "гірники" зіграють проти Леха. Саме у Польщі вони проводили домашні матчі у єврокубках у першій частині сезону.

Напередодні президент Гезтепе Мехмет Сепіл відгукнувся на слова головного тренера Шахтаря Арда Турана, який бажає провести домашній матч 1/8 фіналу Ліги конференцій в Ізмірі.