Вони не люблять відсиджуватися в захисті, – ексгравець Шахтаря дав пораду "гірникам" перед зустріччю з Лехом у Лізі конференцій

Колишній футболіст донецького Шахтаря Маріуш Левандовський висловився про жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій, де "гірники" зустрінуться із познанським Лехом.

Його цитує Український футбол.

За його словами, протистояння буде непростим, адже обидва клуби прагнуть пробитись до наступної стадії змагань.

Левандовський дав пораду донеччанам та розповів, який стиль футболу сповідує польський колектив.

"Команда грає в атакувальний і комбінаційний футбол. Вони не люблять відсиджуватися в захисті. Я з нетерпінням чекаю цих матчів, тому що обидві команди можуть подарувати видовищний футбол, тому що Лех точно не буде відходити від своїх принципів", – сказав Маріуш.

Левандовський додав, що протягом сезону Лех також мав безвиграшні серії, які серйозно відкидали команду у плані результатів.

Ексгравець Севастополя та Шахтаря зізнався, як на жереб відреагували у його рідній Польщі.

"Лех і Шахтар часто грали між собою на зборах, але в єврокубках не перетиналися. До Шахтаря ставляться з повагою, але сподіваються, що Лех пройде далі в Лізі конференцій" – заявив Левандовський.

Нагадаємо, що польський гравець пограв в Україні протягом 2001-2013 років. У футболці "гірників" провів 275 матчів (30 голів та 15 асистів). Разом із донеччанами виграв Кубок УЄФА (нині – Ліга Європи), 5 разів ставав чемпіоном України, тричі підіймав над головою Кубок країни та одного разу Суперкубок України. Також за його спиною 81 гра за Севастополь.

Перший поєдинок Шахтаря проти Леха запланований на 12 березня. Початок – о 19:45 (за Києвом). Друга зустріч відбудеться 19 березня (о 22:00).

