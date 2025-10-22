Ця команда грає так, як ми хочемо грати: тренер Легії розхвалив Шахтар перед матчем Ліги конференцій

Головний тренер польської Легії Едвард Йорданеску розхвалив донецький Шахтар перед матчем 2-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА.

Його слова передає UA-Футбол.

"Шахтар – команда дуже високої якості. Половина команди – із Південної Америки, бразильці. Це футболісти із великою креативністю. До того ж, надійні українці з великими тактичними знаннями. Ця команда грає так, як ми хочемо грати. Вони забивають багато голів, контролюють м'яч, тому мені цікаво, як виглядатиме матч завтра. Шахтар грає у дуже атакувальну гру, це буде дуже важкий матч", – сказав Йорданеску.

Поєдинок Шахтар – Легія відбудеться у четвер, 23 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Зауважимо, що "Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.