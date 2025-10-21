Визначились коментатори матчів Шахтар – Легія і Самсунспор – Динамо

23 жовтня Шахтар і Динамо продовжать боротьбу в основному етапі Ліги конференцій. Суперником донеччан у другому турі стане варшавська Легія, а кияни зустрінуться із турецьким Самсунспором.

Матч Шахтар – Легія прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Звєров. Початок гри – о 19:45 за київським часом.

На грі Самсунспор – Динамо працюватимуть коментатори Олександр Новак і Віталій Похвала. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

MEGOGO

Ці та інші матчі Ліги конференцій ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Усі ігри будуть доступні на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Вибрані матчі також можна буде переглянути безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

Аналітична студія на MEGOGO розпочнеться о 18:30. Її ведучим буде Віталій Кравченко, до нього приєднаються ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Шахтар стартував у основному етапі Ліги конференцій з перемоги над шотландським Абердіном (3:2), тоді як Динамо поступилося лондонському Крістал Пелес (0:2). Зустріч їхніх суперників у першому турі завершилася мінімальною звитягою Самсунспора над Легією (1:0).