Головне не втратити концентрацію: прев'ю матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій АЗ Алкмар – Шахтар

У четвер, 16 квітня, донецький Шахтар зіграє матч-відповідь у межах 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар.

Гра відбудеться на AFAS Stadion, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю поєдинку, в якому головне завдання "гірників" – не втратити гандикап.

Шахтар підходить до гри після важкої битви в УПЛ

Донецький колектив закривав програму 23 туру чемпіонату України матчем з ЛНЗ. Поєдинок лідерів першості видався цікавим для нейтрального глядача: чотири голи, нереалізовані шанси та справедлива нічия.

Команда Турана продемонструвала вболівальникам, що вміє грати у комбінаційний футбол – це глядачі побачили і в третьому голі у ворота АЗ в першому матчі, і під час розіграшу першого забитого м'яча у Черкасах, хоча там допоміг рикошет. Водночас Шахтар має проблеми у захисті, а особливо при стандартах: два голи "гірники" пропустили після подачі з кутового а ще один призвів до пожежі, яку виносом з фактично пустих воріт ліквідовував Траоре.

Арда Туран справедливо може дорікати УАФ за розклад матчів, який залишив його команді два чистих дні на відновлення, але дитячі помилки в центрі оборони цим не виправдати і чи скористається цим АЗ – питання відкрите.

Чи готовий суперник до карколомного камбеку?

Підопічні Лероя Ехтелда мали на два дні відпочинку більше – 12 квітня АЗ переграв Херенвен у матчі Ередівізі із розгромним рахунком 3:0 – дублем відзначився Мейнанс.

Колектив з Алкмару зробить усе, щоб продовжити свою євровесну, а допомагатиме йому в цьому Ісак Єнсен, який відновився після ушкодження і готовий зіграти з Шахтарем – на його рахунку 6+8 за системою "гол+пас" цього сезону.

З огляду на матчі попередньої стадії, коли Шахтар підходив до другого поєдинку із перевагою в два м'ячі над Лехом, але зумів влаштувати своїм вболівальникам "валідол", то хочеться сподіватись, що висновки команда зробила правильні – АЗ може не пробачити розслабленого футболу.

Історія зустрічей

Напередодні першого матчу, який Шахтар виграв 3:0, команди лише одного разу перетинались у межах єврокубків – у сезоні-2004/05 в Кубку УЄФА "гірники" програли 1:3 на РСК Олімпійському й поступились в гостях – 1:2. Тоді в Україні за донецький колектив відзначився Матузалем, а в Нідерландах забив Елано.

10.03.2005 Шахтар – АЗ Алкмар 1:3

16.03.2005 АЗ Алкмар – Шахтар 2:1

9.04.2005 Шахтар – АЗ Алкмар 3:0

Хто розсудить гру

Матч-відповідь між Шахтарем та АЗ розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Свеном Яблонським. Йому на лініях допомагатимуть Едуард Байтінгер та Лассе Кословський.

Четвертим арбітром виступить Харм Осмерс, а на ВАР працюватимуть Беньямін Бранд та Роберт Шродер.

Коментарі напередодні матчу

Дмитро Різник після поєдинку з ЛНЗ зазначив, що попри розгромний рахунок у першій грі, долю протистояння ще не визначено.

"Буде зовсім інша гра, оскільки АЗ виступатиме перед власними трибунами, і для нас у цьому протистоянні ще нічого не вирішено. Ми не повинні розслаблятися. Маємо зберігати концентрацію до кінця, щоб проходити далі, тому що помилки на такому рівні не пробачають", – розповів голкіпер.

Головний тренер "гірників" Арда Туран дорікнув УАФ за календар, який складали, на його думку, без урахування логістики на матчі єврокубків.

"Я почуваюся так, ніби нас залишили сам на сам із цією проблемою. Нас супроводжують постійні виснажливі подорожі: 16 годин сюди із Польщі, зараз нам потрібно 10 годин добиратися до Львова, завтра ще 6–8 годин, аби дістатися Нідерландів та провести матч-відповідь із АЗ.

І, на моє переконання, просто неможливо пройти подібний період без наслідків: ми сьогодні вже побачили двох травмованих гравців на полі в складі нашої команди", – заявив фахівець після матчу із ЛНЗ.

Де дивитись Шахтар – АЗ Алкмар

Зустріч відбудеться на AFAS Stadion у Алкмарі, а стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Прогноз автора: результативна нічия.