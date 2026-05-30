На ЧС-2026 будуть змінені правила використання системи VAR

Денис Іваненко — 30 травня 2026, 07:50
На чемпіонаті світу-2026 з футболу буде внесені деякі зміни у правила VAR.

Про це повідомляє ESPN.

Раніше ця система могла втручатись у гру лише у випадку перегляду голу, вилучення, пенальті або помилки з ідентифікацією, якщо суддя покарав не того футболіста. Тепер до цього списку додадуться ще дві ситуації:

  • Кутові удари – якщо VAR вважає, що стандарт призначений неправильно;
  • Друга жовта картка – якщо гравець отримує вилучення через друге покарання, але VAR вважає це рішення помилковим.

Усі інші рішення арбітрів не зможуть бути переглянуті VAR, як і раніше. Турнір розпочнеться вже 11 червня та триватиме до 19 липня.

Нагадаємо, що раніше президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявляв про необхідність змін у правилах VAR. На його думку, їх можна значно покращити.

