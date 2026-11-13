Вінгер Шахтаря травмувався у розташуванні збірної Венесуели

Вінгер донецького Шахтаря Глейкер Мендоза травмувався у розташуванні збірної Венесуели та залишить національну команду.

Про це йдеться в заяві команди.

"Під час тренування Глейкер Мендоза відчув фізичний дискомфорт у лівій щиколотці та литковому м'язі після випадкового ігрового зіткнення, через що він перебував під наглядом фізіотерапевтів. Після огляду медичним штабом та проведення відповідних обстежень було визначено, що гравець не перебуває у належній фізичній формі для участі в матчах листопадового вікна ФІФА, тому він повернеться до свого клубу, щоб продовжити процес відновлення", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Шахтар не відпустить гравця на гру проти Росії, яка запланована на 17 листопада. Перед цим венесуельці зіграють товариський матч проти Країни Басків (14 листопада).

Цього сезону Мендоза зіграв за Шахтар 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Напередодні повідомлялося, що півзахисник Полісся Андрусва Араухо не братиме участь у товариському матчі збірної Венесуели проти Росії.