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Шахтар проявляє серйозний інтерес до болівійського захисника

Олексій Мурзак — 1 лютого 2025, 13:18
Шахтар проявляє серйозний інтерес до болівійського захисника
Дієго Арройо
x.com/GimenaOsorio1

Шахтар серйозно цікавиться болівійським центральним захисником Болівара Дієго Арройо.

Про це повідомила журналістка Хіме Осоріо.

19-річний футболіст дебютував за першу команду Болівар 26 вересня. За цей час він провів 3 матчі, в яких зробив 1 асист.

Trasfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар продовжує працювати над можливим трансфером 18-річного бразильського вінгера Вест Гема Луїса Гільєрме.

Також стало відомо, що "гірники" цікавиться 21-річним танзанійським нападником Янг Африканс і збірної Танзанії Клементом Мзізе.

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