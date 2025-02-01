Шахтар проявляє серйозний інтерес до болівійського захисника

Шахтар серйозно цікавиться болівійським центральним захисником Болівара Дієго Арройо.

Про це повідомила журналістка Хіме Осоріо.

19-річний футболіст дебютував за першу команду Болівар 26 вересня. За цей час він провів 3 матчі, в яких зробив 1 асист.

Trasfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Шахтар продовжує працювати над можливим трансфером 18-річного бразильського вінгера Вест Гема Луїса Гільєрме.

Також стало відомо, що "гірники" цікавиться 21-річним танзанійським нападником Янг Африканс і збірної Танзанії Клементом Мзізе.