Шахтар цікавиться нападником збірної Танзанії

Шахтар цікавиться 21-річним танзанійським нападником Янг Африканс і збірної Танзанії Клементом Мзізе.

Про це повідомляє EastAfricaRadio.

Крім "гірників", за ним стежать французький Марсель і низка бельгійських клубів.

У цьому сезоні Мзізе зіграв 5 матчів у Лізі чемпіонів Африки, у яких забив 4 голи. У вересні 2023 року Мзізе дебютував у збірній Танзанії.

Раніше повідомлялося. що клуб турецької Суперліги Еюпспор оголосив про підписання контракту з Тарасом Степаненком.

Також стало відомо, що вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков найближчим часом стане гравцем турецького Трабзонспора.