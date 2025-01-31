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Шахтар цікавиться нападником збірної Танзанії

Олексій Мурзак — 31 січня 2025, 19:50
Шахтар цікавиться нападником збірної Танзанії
Клемент Мзізе
EastAfricaRadio

Шахтар цікавиться 21-річним танзанійським нападником Янг Африканс і збірної Танзанії Клементом Мзізе.

Про це повідомляє EastAfricaRadio.

Крім "гірників", за ним стежать французький Марсель і низка бельгійських клубів.

У цьому сезоні Мзізе зіграв 5 матчів у Лізі чемпіонів Африки, у яких забив 4 голи. У вересні 2023 року Мзізе дебютував у збірній Танзанії.

Раніше повідомлялося. що клуб турецької Суперліги Еюпспор оголосив про підписання контракту з Тарасом Степаненком.

Також стало відомо, що вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков найближчим часом стане гравцем турецького Трабзонспора.

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