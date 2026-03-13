Домчак – про довгоочікувану перемогу Карпат в УПЛ: Будемо сподіватись, що це переломний момент

Основний голкіпер львівських Карпат Назар Домчак висловився про дебютну перемогу своєї команди у весняній частині сезону УПЛ-2025/26.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

18-річний воротар спершу прокоментував відбитий пенальті від півзахисника Полтави Дмитра Плахтиря. Молодий "лев" зізнався, що відчував, у який кут битиме суперник. Домчав додав, що не бачить у своєму порятунку нічого надзвичайного, адже він просто виконує свою роботу.

Також воротар розповів, чи чув скандування фанів Карпат, які вигукували його прізвище до та після 11-метрового.

"Коли ти виходиш на поле, ти сфокусований на грі і тебе не цікавить, хто там на трибунах. Після того, як матч завершився, ти вже можеш подивитись, хто, де і як. Звісно, це дуже приємно, тому що це дуже цінно від фанатів наших. А так, коли в нас з тим, хто пробиває пенальті, одразу йде психологічний бій. Думаю, будь-якій команді відбитий пенальті дає впевненості. Слава Богу, що так сталось. Хороша атмосфера в команді. Будемо сподіватись, що це переломний момент і зараз буде тільки краще", – сказав Домчак.

Відзначимо, що воротар "зелено-білих" відбив три із чотирьох пенальті. Раніше Домчак завадив відзначитись з 11 метрів Олександру Філіппову та Юрію Климчуку.

У поточному сезоні-2025/26 перший номер Карпат взяв участь у 19-ти іграх за львівський клуб, у яких пропустив 23 голи та відіграв 8 "сухих" поєдинків.

Нагадаємо, що Домчак виступає за першу команду львів'ян із літа 2025-го. Його контракт із "зелено-білими" розрахований до кінця 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 700 тисяч євро.

Додамо, що команда Франа Фернандеса розгромила Полтаву 4:0 та вийшла на 9-те місце турнірної таблиці УПЛ, набравши вже 23 бали. Цей матч також став знаковим для нападника "левів" Бубакара Фаала, який забив свій дебютний гол за нову команду.