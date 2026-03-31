Російські дрони пошкодили футбольну арену в Полтаві

У ніч проти 31 березня Росія завдала удару безпілотниками по Полтаві, внаслідок чого постраждала "ГРЛ-Арена".

Про це повідомляє Полтавщина Спорт.

Внаслідок вибуху в центрі футбольного поля утворилася глибока вирва. Також були пошкоджені об'єкти, які знаходилися поруч.

Зазначимо, що "ГРЛ-Арена" – одна з найулюбленіших спортивних арен Полтави. На ній регулярно відбувалися мініфутбольні змагання, зокрема аматорський турнір Amateur Best Football Fest, а також тренувалися юні вихованці ДЮСШ "Школа Мілько".

Нагадаємо, що у січні 2026 року російські дрони пошкодили стадіон "Молодіжний" у Полтаві. Цю арену вже відремонтували та навіть провели матч Першої ліги, в якому Ворскла перемогла Інгулець (2:0).

Також повідомлялося, що внаслідок російської атаки постраждав Центральний стадіон Житомира, на якому проводять домашні матчі Полісся та Металіст 1925.