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Шахтар націлився на трансфер 18-річного бразильського хавбека

Олександр Булава — 17 липня 2026, 12:46
Шахтар націлився на трансфер 18-річного бразильського хавбека
Жозе Лукас
Paulo Paiva/Sport

Донецький Шахтар цікавиться 18-річним бразильським опорним півзахисником Спорт Ресіфі Жозе Лукасом.

Про це повідомляє Globo.

Бразильський клуб вирішив не залучати гравця до наступних матчів команди через переговори про можливий трансфер. Окрім гірників, хавбеком цікавляться два неназвані клуби з Бразилії та один із Франції.

Наразі Спорт Ресіфі не отримав жодної офіційної пропозиції. Поки що тривають лише переговори щодо остаточного узгодження деталей потенційного трансферу.

Контракт бразильця розрахований до 30 квітня 2028 року, а його ринкова вартість за оцінкою авторитетного порталу Transfermarkt наразі становить 8 мільйонів євро. У поточному 2026 році Жозе Лукас відіграв за команду 23 поєдинки.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар також втратив з обойми найкращого бомбардира юнацького чемпіонату України Мохамаду Канте. Нападник через дискомфорт у ділянці привідного м'яза пропустить літній етап підготовки та не зможе допомогти команді на старті сезону.

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