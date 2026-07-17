Полісся розгромило Шахтар у матчі-відкритті жіночої Прайм-ліги

У п'ятницю, 17 липня, відбувся матч-відкриття сезону-2026/27 у елітному дивізіоні жіночого чемпіонату України з футболу, який відтепер носить назву Прайм ліга.

У стартовому матчі Полісся з рахунком 4:0 розгромило донецький Шахтар, забивши по два голи в кожному з таймів. У першому таймі дубль оформила Валентина Тараканова, у другому – Наталія Корнацька.

Чемпіонат України, жінки, Прайм ліга

1 тур, 17 липня

Полісся – Шахтар – 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Тараканова, 2:0 – 32 Тараканова, 3:0 – 65 Корнацька (з пенальті), 4:0 – Корнацька

Чемпіонат Прайм ліги проходитиме у чотири кола за системою "вдома — на виїзді". Кожен клуб проведе 28 матчів, а загалом у сезоні буде зіграно 112 поєдинків.

До завершення календарного року заплановано проведення 17 турів, останній із яких має відбутися 20 листопада. Навесні 2027 року чемпіонат відновиться з 18-го туру, а заключний, 28-й тур, заплановано наприкінці травня.