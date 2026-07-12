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Колишній форвард Шахтаря очолив італійський клуб

Олексій Мурзак — 12 липня 2026, 22:47
Колишній форвард Шахтаря очолив італійський клуб
Крістіано Лукареллі
uslivorno.com

Колишній форвард Шахтаря Крістіано Лукареллі очолив італійський Ліворно, який виступає у Серії C.

Про це повідомила пресслужба клубу.

До цього призначення у першій половині 2026 року фахівець успішно тренував клуб Пістоєзе у Серії D.

Для Лукареллі це вже не перший досвід управління Ліворно – він уже очолював команду в 2018 році, а як гравець ставав найкращим бомбардиром Серії А в її складі.

Свого часу Лукареллі також тренував Парму U-17, Перуджу та Катанію.

Українським вболівальникам Крістіан добре відомий завдяки своїм виступам за донецький Шахтар, за який він виступав протягом сезону-2007/08.

Напередодні повідомлялося, що Емполі виставив на трансфер українського нападника Богдана Попова.

Ліворно Лукареллі Шахтар Донецьк

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