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Егіналду пропустить старт сезону: нападник Шахтаря переніс операцію

Микола Літвінов — 15 липня 2026, 19:24
Егіналду пропустить старт сезону: нападник Шахтаря переніс операцію
Егіналду
ФК Шахтар

Вінгер донецького Шахтаря Егіналду переніс операцію в Німеччині та пропустить початок наступного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, гравець отримав травму плеча на літніх зборах з командою, через що й вимушений був перенести хірургічне втручання. Після медичних процедур футболіст вже розпочав процес відновлення, утім, допомогти "гірникам" у решті зборів та початку кампанії-26/27 він не зможе.

Зауважимо, що Егіналду доєднався до донецького колективу влітку 2023 року, коли перейшов з бразильської Васко да Гами.

З того моменту нападник провів у футболці Шахтаря 84 матчі, у яких забив 19 голів та віддав 13 результативних передач. У складі "гірників" 21-річний бразилець став дворазовим чемпіоном України (23/24 та 25/26) та двічі підняв над головою Кубок України (23/24, 24/25).

Нагадаємо, що напередодні Шахтар також втратив з обойми найкращого бомбардира юнацького чемпіонату України Мохамаду Канте. Нападник через дискомфорт у ділянці привідного м'яза пропустить літній етап підготовки та не зможе допомогти команді на старті сезону. 

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