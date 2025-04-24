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У центрі уваги – Львів: класико Шахтар – Динамо та інші матчі 26 туру УПЛ

Денис Шаховець — 24 квітня 2025, 19:00
ФК Шахтар Донецьк
У центрі уваги – Львів: класико Шахтар – Динамо та інші матчі 26 туру УПЛ


З 25 по 27 квітня відбудуться матчі 26 туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги. Головною окрасою стане класико між донецьким Шахтарем та київським Динамо, що закриватиме програму туру.

"Чемпіон" розповідає про найближчі 8 матчів. Буде все – від чемпіонської гонки й до боротьби за збереження прописки в елітному сезоні. Переглянути поєдинки у прямому етері можна буде традиційно на УПЛ ТБ.

Інгулець – Олександрія

📅 25 квітня, 15:30, 📺 УПЛ ТБ

На стадіоні "Ніка" в Олександрії відбудеться протистояння головного претендента на виліт у Першу лігу, яким є Інгулець, та місцевої однойменної команди Руслана Ротаня. Олександрія проводить чи не найкращий сезон в історії: вже гарантувала собі участь у єврокубках і має дуже хороші шанси здобути срібні нагороди. Після 25 турів в олександрійців 57 набраних очок та відрив у 4 бали над Шахтарем, який йде четвертим. Натомість відставання від Динамо складає шість залікових пунктів.

Натомість у 26 турі Динамо та Шахтар зіграють між собою і хтось точно втратить очки, тому підопічні Ротаня мають змогу ще покращити своє турнірне положення. Утім, перед командою Василя Кобіна президент Інгульця Олександр Поворознюк поставив завдання зберегти прописку в елітному дивізіоні українського футболу, а тому в матчі-відкритті туру очікується безкомпромісна боротьба суперників із різних кінців турнірної таблиці.

Зоря – Лівий Берег

📅 25 квітня, 18:00, 📺 УПЛ ТБ

Луганська Зоря, на відміну від свого суперника, вже де-факто гарантувала собі збереження прописки в УПЛ, однак Лівому Берегу складно буде набрати необхідні очки на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Станом на зараз столичний клуб розташовується у зоні перехідних матчів із 3-4 командами Першої ліги, однак від рятівного 12 місця, на якому їхні земляки з Оболоні, киян відділяє лише одне очко. Мотивації підопічним Віталія Первака позичати не треба.

ФК Лівий Берег

Чорноморець – Рух

📅 26 квітня, 13:00, 📺 УПЛ ТБ

Одеський Чорноморець, як і Інгулець, ризикує напряму вилетіти в Першу лігу, тож просто змушений відчайдушно боротися за залікові очки у грі з Рухом. Команда Віталій Пономарьов прагне реабілітуватися перед уболівальниками після поразки у львівському дербі від Карпат (1:3), з якими в наступному сезоні має злитися в один клуб.

Наразі у Чорноморця 18 балів в активі, а відставання від полтавської Ворскли, що йде 14-ю та разом із Лівим Берегом претендує на участь у стикових матчах за збереження прописки, складає три очки. До кінця чемпіонату лише 5 турів, тож відкладати в довгу скриньку питання набору залікових пунктів, ясна річ, не можна.

ЛНЗ – Кривбас

📅 26 квітня, 15:30, 📺 УПЛ ТБ

Команда Юрія Вернидуба продовжує боротьбу єврокубкову зону. Від житомирського Полісся, яке йде четвертим, Кривбас відділяє лише 4 очки. При цьому клуб із Кривого Рогу ще має в запасі недограний матч 21-го туру з Лівим Берегом.

Криворіжці навідаються до Черкас, де зіграють проти амбітного місцевого ЛНЗ. При цьому господарі зроблять все можливе, аби перервати безвиграшну серію, яка налічує вже 4 матчі поспіль. Тож це буде чи не найцікавішим поєдинком суботи.

ФК Кривбас

Оболонь – Карпати

📅 26 квітня, 18:00, 📺 УПЛ ТБ

Перед цими командами стоять діаметрально протилежні завдання, проте обидва клуби повинні набирати залікові бали. Оболонь – для того, щоб відірватися від зони вильоту в Першу лігу, а Карпати – задля продовження боротьби за єврокубки.

Львівський клуб після 25 турів має в активі 39 очок та веде боротьбу з Поліссям та Кривбасом за 4 місце. До житомирян лише 3 бали, і хоча очної зустрічі з суперниками вже не буде, Карпати мають досить сприятливий календар та цілком можуть вийти сірим кардиналом.

Ворскла – Верес

📅 27 квітня, 13:00, 📺 УПЛ ТБ

Полтавці програли останні чотири матчі й посідають 14 місце в турнірній таблиці, маючи лише 21 очко. Якщо невдала серія продовжиться, Ворскла ризикує вперше за 19 років вилетіти з елітного дивізіону чемпіонату України.

Своєю чергою Верес має 35 балів та розташувався на сьомому рядку. Рівняни навіть зберігають теоретичні шанси на четверте місце – до Полісся сім очок. Та все ж дістатися єврокубкової зони в поточній ситуації їм навряд чи під силу. Водночас нічого не заважає набрати очки в Полтаві.

Колос – Полісся

📅 27 квітня, 15:30, 📺 УПЛ ТБ

Ковалівці мають певну перевагу, адже Полісся в середу провело виснажливий двогодинний поєдинок із донецьким Шахтарем (0:1) у півфіналі Кубку України, та ще й зазнало поразки. Утім, Імад Ашур має солідну лаву запасних і може провести ротацію, сформувавши при цьому бойовий склад.

ФК Полісся

У Колос є гандикап у 4 очки над зоною перехідних матчів, і назвати цю перевагу комфортною складно. Тож ковалівці намагатимуться нав'язати боротьбу команді з Житомира.

Шахтар – Динамо

📅 27 квітня, 18:00, 📺 УПЛ ТБ

Всеукраїнське дербі, національне класико – як тільки не називають матчі двох багаторічних грандів українського футболу. І саме поєдинок Шахтар – Динамо закриватиме програму 26 туру.

Динамо не програє в чемпіонаті 27 матчів поспіль і має на меті продовжити серію, але хто ж її може перервати, якщо не Шахтар? У випадку поразки "гірники" достроково втратять шанси захистити чемпіонський титул, тож вони зроблять усе, аби відтермінувати цей момент. Символічно, що минулого року в класичному Шахтар здобув чемпіонство.

Також цей матч стане певною репетицією фіналу Кубку України, адже в середу обидва клуби виграли свої півфінальні поєдинки. В будь-якому випадку, зустріч на "Арені Львів" є однією з найочікуваніших в українському футболі, а тому пропускати таку подію не можна.

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