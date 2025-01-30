Трабзонспор узгодив трансфер Зубкова з Шахтарем

Вінгер донецького Шахтаря Олександр Зубков найближчим часом стане гравцем турецького Трабзонспора.

Про це повідомляє Sports Digitale.

Клуби досягли принципової домовленості щодо переходу гравця. Сума трансферу складе 6,5 млн євро.

Очікується, що Зубков незабаром прибуде у Туреччину для підписання контракту.

Цього сезону вінгер зіграв 21 матч у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, напередодні турецький клуб підписав нападника Шахтаря Данила Сікана. Також за Трабзонспор вже виступає колишній захисник Зорі Арсен Батагов.

Раніше Шахтар на виїзді поступився дортмундській Боруссії у восьмому раунді основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 та покинули турнір.