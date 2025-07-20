Бешикташ втратив нападника перед матчем з Шахтарем у Лізі Європи

Центральний нападник Бешикташа Мустафа Хекімоглу травмувався перед першим поєдинком проти донецького Шахтаря.

Про це повідомив портал Bjk.com.tr.

За попередньою інформацією, лікарі діагностували у гравця розтягнення у верхній частині стегнового м'яза після контрольного матчу з Вольфсбергом (2:3).

Наразі невідомо, скільки часу знадобиться нападнику, щоб повернутися до команди.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації Ліги Європи Шахтар здобув розгромну перемогу над Ільвесом та за підсумками двоматчевого протистояння вийшов у другий раунд кваліфікації, де суперником "гірників" стане турецький Бешикташ.

Перший поєдинок другого раунду кваліфікації ліги Європи між Бешикташем і Шахтарем відбудеться в четвер, 24 липня в Стамбулі. Початок – о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 31 липня.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ може підписати гравця Мілана.