Бешикташ може підписати гравця Мілана перед протистоянням з Шахтарем

Турецький Бешикташ зацікавився захисником італійського Мілана Емерсоном Роялем.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, турки вже зробили запит до італійського клубу щодо трансферу бразильця. Раніше головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі визначився із футболістами, які не входять до планів клубу, і Роял серед них.

У сезоні-2024/25 Емерсон зіграв 26 матчів за італійський колектив. На його рахунку жодної результативної дії. Портал Transfermarkt оцінює правого захисника у 9 мільйонів євро.

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікації Ліги Європи Шахтар здобув розгромну перемогу над Ільвесом та за підсумками двоматчевого протистояння вийшов у другий раунд кваліфікації, де суперником "гірників" стане турецький Бешикташ.

Перший поєдинок другого раунду кваліфікації ліги Європи між Бешикташем і Шахтарем відбудеться в четвер, 24 липня в Стамбулі. Початок – о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 31 липня.