Шахтар – АЗ Алкмаар: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 9 квітня, донецький Шахтар у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 зіграє з нідерландським АЗ Алкмааром. Формально домашній для "Гірників" поєдинок відбудеться у польському Кракові, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є АЗ Алкмаар, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,62. Натомість на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 2,66, на нічию – 3,5.

До цього Шахтар і АЗ Алкмаар зустрічалися між собою лише двічі – у березні 2005 року в 1/8 фіналу Кубку УЄФА. Тоді нідерландський клуб виграв обидва матчі – 3:1 та виїзді та 2:1 вдома.

Матч-відповідь між Шахтарем і АЗ Алкмаар відбудеться 16 квітня в Нідерландах (початок – о 19:45 за Києвом).

