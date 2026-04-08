Капітан АЗ пропустить перший матч 1/4 фіналу Ліги конференцій проти Шахтаря

Олексій Мурзак — 8 квітня 2026, 19:43
Капітан АЗ Йорді Класі не допоможе команді у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій проти Шахтаря.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, півзахисник не вирушив із командою до Кракова.

Гравець з вересня 2025-го року заліковує травму, а наразі проходить адаптовану програму тренувань.

Нагадаємо, що Шахтар перший матч проти АЗ проведе 9 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію гри, з нею ви можете ознайомитися за посиланням.

Напередодні було оголошено арбітрів на цю гру. Її буде обслуговувати суддівська бригада з Шотландії.

