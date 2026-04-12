Думаю, у майбутньому він стане дуже важливим гравцем для збірної Нідерландів: Туран "розхвалив" футболіста АЗ

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після першого матчу 1/4 фіналу проти АЗ Алкмар високо оцінив гру нідерландського півзахисника Кеса Сміта.

Його слова передає VoetbalPrimeur.

"Незалежно від результату, важливо говорити про хороших футболістів і зустрічатися з ними. Ми не змогли контролювати його в першому таймі. Він дуже добре організовував гру своєї команди. Думаю, у майбутньому він стане дуже важливим гравцем для збірної Нідерландів. Він чудово розвивається. У вас багато хороших гравців, але він особливий. Бо в сучасному футболі "шістка" також визначає гру, керує командою і є лідером на полі. І, чесно кажучи, я бачу в ньому саме таке майбутнє. Можливо, це недоречно, що я як тренер суперника так багато про нього говорю, але я говорю як футбольний уболівальник про красу гри й про нього", – сказав Туран.

У поточному сезоні 20-річний нідерландець провів у футболці "сироварів" 42 матчі, у яких відзначився 4 голами та 8 асистами. Зауважимо, що Сміт є вихованцем АЗ, його трансферна вартість складає 25 млн. євро (за даними Transfermakt).

За свою кар'єру Кес також здобув перемогу в юнацькій Лізі УЄФА U-19 сезону 22/23 та здобув звання найкращого бомбардира чемпіонату Європи U-19 2025 року, забивши на турнірі 4 голи.

Нагадаємо, що перша зустріч між Шахтарем та АЗ закінчилась розгромною перемогою команди Арди Турана 3:0. Цікаво, що головний тренер донеччан вважає, що 90 хвилин гри не відображають підсумковий рахунок протистояння.

Матч-відповідь АЗ – Шахтар запланований на 16 квітня. Початок – о 19:45 (за київським часом).