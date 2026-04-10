Вони не могли програти таку гру. Швидкі підсумки матчу Шахтар – АЗ

У першій грі з голландським АЗ Шахтар перевершив найсміливіші очікування, перемігши 3:0. "Чемпіон" підбиває швидкі підсумки гри.

Молодо-зелено

Бразильський склад уже не дивує. Його я відзначав у попередніх підсумках, та й не ново це, м'яко кажучи, для "гірників". Поняття "ромб" у футболі зазвичай використовується для позначення схеми півзахисту, але в цій грі своєрідний ромб склали українці: Різник у воротах, Матвієнко і Бондар у центрі захисту, Очеретько в опорній зоні. Усі (!) інші позиції закрили бразильці.

Цікавіше, що величезна частина складу обох суперників могли б за бажання (не свого, звісно) грати за різні молодіжні збірні. У Шахтаря "найстарішим" футболістом основи став 29-річний Матвієнко, а семи футболістам стартового складу було менше 25.

У "сирних фермерів" таких футболістів було шість, а якби не травма воротаря, то 28-річний японський футболіст Сейа Майкума був би головним ветераном у стартовому складі. Не дивно для клубу, молодіжка якого у 2023-му виграла юнацьку ЛЧ, громлячи 4:0 Реал!

Похмурий початок

Навіть зайве, напевно, говорити, що такий матч розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про Мірчу Луческу. Легендарному тренеру присвячували акції навіть у матчах ПСЖ, Ліверпуля, Арсеналу, Спортинга, які він ніколи не тренував, – а в матчі за участю Шахтаря, який він зробив топ-клубом (і навіть конкретно проти АЗ виводив команду – 2005-го) учасники і жалобні пов'язки одягли. Перший з 2014 року візит на матч клубу його власника Ріната Ахметова теж, вочевидь, був пов'язаний із пам'яттю про Луческу.

Мінорним виглядав і початок гри. Молодий форвард Шахтаря Ісаке дуже невдало приземлився на землю після зіткнення, довго приходив до тями (обидві команди навіть обступили його, намагаючись завадити його сфотографувати) і в підсумку був замінений.

До речі, за всією підсумковою ейфорією важливо не забути покритикувати медслужбу Шахтаря: так залишати на полі людину, яка втрачала свідомість, просто безвідповідально.

Шедевр Педрінью

Що стосується самого футболу, то він довго був під стать похмурим думкам і холодній погоді. АЗ чи то приїхав за 0:0, чи то великі надії покладав на свою зірку Троя Перротта. А ірландець не тільки нікого не "витягнув", а й запоров одну з найперспективніших атак у першу годину гри – Матвієнко в підкаті перервав його явно невдалий пас.

Шахтар володів ініціативою, але для вирішальної дії постійно трохи не вистачало. Запасний воротар суперника, Йерун Зут, діяв явно невпевнено, але завдати акцентованого удару АЗ не давав, обороняючись дуже компактно, а індивідуальних спалахів не було. І травма Ісаке тут якраз лягає в рядок: нагадаю, що попереднього суперника в особі Льоха вдалося пройти багато в чому завдяки його бісіклеті.

АЗ, може, і повіз би нічию – але дуже вже багато майстрів виходить на кожен матч Шахтаря, надто багато майстерності у кожного з них. Секундна пасивність у зоні перед штрафним – і Педрінью вбиває м'яч у дальню дев'ятку так, що не витягнув би ні Зут, ні Ноєр, ні будь-який інший воротар світу.

Шахтар знову виручила нескінченна лава запасних

Рахунок може вводити в оману, але взагалі Шахтар провів непереконливий матч. На лівому фланзі оборони у "гірників" постійно виникає дірка – Невертон занадто захоплюється атакою - і в окремих моментах відсутність голів у АЗ можна пояснити тільки проблемами з технікою АЗ. Але коли АЗ опинився в положенні команди, якій потрібно відіграватися, його понесли по купинах.

Шахтар, насамперед, у матчі чемпіонату проти "Руху" міг собі дозволити випустити майже повністю дублюючий склад – і все одно розгромно перемогти. Але і проти "сирних фермерів" виходили не абихто, а Траоре з Егіналду – і їхнім зусиллям вдалося перетворити "просто" перемогу на перемогу розгромну. Дії Егіналду перед асистом на третій м'яч - це справжня жога боніта, всім рекомендую подивитися.

У Шахтаря можуть бути проблеми з лідерами, поставленою грою, обороною - але його унікальна глибина складу дає йому змогу просуватися двома турнірами.

Нічого ще не вирішено, АЗ у цьому сезоні виносив у кубковому матчі Аякс 6:0 - але можливість ротувати склад і випускати на заміну великих гравців дозволяє Турану мати велику перевагу перед грою в Алкмарі.

У мережі вже завірусилися жарти, що Шахтар дуже успішний і ефективний на очах у Ахметова. По-моєму, це той випадок, коли за гумором ми ризикуємо не помітити про по-справжньому важливі речі. Шахтар проводив перший матч після смерті Луческу, людини, яка зробила цей клуб великим – і видав максимум, природно, в пам'ять про Мірчу.