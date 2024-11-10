Шацьких: Гравці Динамо не мають допускати такі дитячі помилки, як Дубінчак

Колишній нападник Динамо Максим Шацьких вважає, що гравці київського клубу не мають права припускатися дитячих помилок у захисті.

Про це він сказав у інтерв’ю "Українському футболу".

"Гравці Динамо, особливо ті, хто регулярно грає в основі, не мають допускати такі дитячі помилки, як Дубінчак. Та й взагалі: всі голи – наслідок помилок гравців Динамо. Всі чотири. Якась же має бути відповідальність? За командну гру тренер відповість, а гравці мають відповідати за свої.

Перший пропущений Динамо гол – безглузда помилка Кабаєва. Другий гол – ну якось ще треба тримати суперника у своїй штрафній площі.

Треба якось зліше грати, з позиції сили. Штрафний майданчик твоєї команди – твій дім. Його боронити треба всіма силами. Не помітив я агресії, в хорошому розумінні цього слова, в діях динамівців. Ну а четвертий гол я взагалі не розумію…

Але, знаєте, хотілося б і похвалити дещо динамівців, бо після вилучення вони не закрилися наглухо в обороні, хоча могли б. Намагалися все ж грати у свою гру, у відкритий футбол, щось створювати в атаці", – сказав Шацьких.