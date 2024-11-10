Шацьких: Гравці Динамо не мають допускати такі дитячі помилки, як Дубінчак
Колишній нападник Динамо Максим Шацьких вважає, що гравці київського клубу не мають права припускатися дитячих помилок у захисті.
Про це він сказав у інтерв’ю "Українському футболу".
"Гравці Динамо, особливо ті, хто регулярно грає в основі, не мають допускати такі дитячі помилки, як Дубінчак. Та й взагалі: всі голи – наслідок помилок гравців Динамо. Всі чотири. Якась же має бути відповідальність? За командну гру тренер відповість, а гравці мають відповідати за свої.
Перший пропущений Динамо гол – безглузда помилка Кабаєва. Другий гол – ну якось ще треба тримати суперника у своїй штрафній площі.
Треба якось зліше грати, з позиції сили. Штрафний майданчик твоєї команди – твій дім. Його боронити треба всіма силами. Не помітив я агресії, в хорошому розумінні цього слова, в діях динамівців. Ну а четвертий гол я взагалі не розумію…
Але, знаєте, хотілося б і похвалити дещо динамівців, бо після вилучення вони не закрилися наглухо в обороні, хоча могли б. Намагалися все ж грати у свою гру, у відкритий футбол, щось створювати в атаці", – сказав Шацьких.
Нагадаємо, у матчі з Ференцварошем Динамо залишилося в меншості вже на 16-й хвилині через вилучення Владислава Дубінчака. Лівий захисник "проїхався" по гомілкостопу візаві в ситуації, коли м’яч вже опинився за межами поля.
Вболівальники визнали Дубінчака головним антигероєм поєдинку. В соціальних мережах фанати почали відверто гейтити футболіста, через що йому довелося попросити їх не чіпати його сім’ю.