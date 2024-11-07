Абсурд: захисник Динамо примудрився отримати червону за фол за межами поля

Складно було уявити гірший початок матчу, ніж настільки швидка червона картка. У поєдинку 4 туру Ліги чемпіонів проти Ференцвароша Динамо опинилося в меншості вже на 16-й хвилині.

Владислав Дубінчак боровся проти суперника, який з флангу вривався у штрафний майданчик. У підсумку візаві випустив м'яч за межі поля, але, схоже, від великого бажання допрацювати до кінця фулбек Динамо добряче проїхався по гомілкостопу опонента.

Після дуже короткого перегляду ВАР головний арбітр матчу без жодних вагань показав Дубінчаку червону картку. Авжеж, бо дії динамівця трактувалися як грубе порушення правил з ризиком нанесення травми. Вилучення флангового захисника змусило Олександра Шовковського вже за кілька хвилин випустити Костянтина Вівчаренка замість Віталія Буяльського.