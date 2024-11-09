Прохання не чіпати мою сімʼю і не переходити кордонів: Дубінчак звернувся до фанатів Динамо

Захисник київського Динамо Владислав Дубінчак звернувся до вболівальників клубу після вилучення в матчі 4 туру Ліги Європи проти Ференцвароша. Він просить не чіпати його сім'ю.

Відповідний пост він опублікував в Instagram.

"Дорогі вболівальники Динамо! Останні дні були морально важкі через мою помилку, яку допустив в крайньому матчі. Повністю розумію і приймаю ціну дій і знаю, що через мене команда не здобула важливий для нас результат. Розумію всі ваші обурення і критику, але ніхто не застрахований від помилок.

Ви можете писати та обурюватись в коментарях, говорити в обличчя, але прохання не чіпати мою сімʼю і не переходити кордонів. Емоції емоціями, знаю, як віддано ви підтримуєте клуб, але давайте не забувати, що всі ми люди в першу чергу, а не роботи. Я з дитинства захищаю кольори Динамо і готовий віддавати всі сили за Емблему! Ще раз перепрошую за свої дії", – написав Дубінчак.

Відзначимо, що Дубінчака вилучили з поля вже на 17-й хвилині зустрічі. Після цього Динамо пропустило 4 м'ячі, не зумівши відзначитись бодай раз.

Наразі Динамо посідає 36 місце в Лізі Європи, програвши всі чотири поєдинки і не забивши жодного гола.