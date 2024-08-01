Легенда Динамо: Мене здивував Партизан

Колишній нападник Динамо Максим Шацьких вважає, що у матчі-відповіді Партизан не грав як команда, яка хоче взяти реванш за розгромну поразку.

Своїми думками про другий поєдинок між Динамо та Партизаном у кваліфікації Ліги чемпіонів Шацьких поділився в інтерв’ю "Українському футболу".

"Мене більше здивувало не Динамо, а Партизан. Думав, що побачу від сербів якусь агресію, бажання перемогти, реваншуватися. Можливо, припускав, що вони гратимуть ва-банк, бо втрачати їм ще до гри фактично вже не було чого, маючи фору в мінус чотири голи, але… Звісно, Партизану було важко і незвично грати за порожніх трибун без своїх навіжених фанів, та це все другорядне, насправді", — сказав Шацьких.

Нагадаємо, за сумою двох матчів Динамо розбило Партизан з рахунком 9:2. У третьому кваліфікаційному раунді на киян чекає протистояння з шотландським Рейнджерс.