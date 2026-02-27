Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій

За підсумками матчів плейоф став відомий повний перелік команд, які продовжують боротьбу у 1/8 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій.

До списку учасників 1/8 фіналу Ліги Європи потрапили: Сельта Віго, Генк, Ференцварош, Панатінаїкос, Ноттінгем Форест, Штутгарт, Болонья, Лілль, Ліон, Астон Вілла, Фрайбург, Рома, Порту, Брага, Мідтьюлланн та Реал Бетіс.

У Лізі конференцій виступи продовжать: Фіорентина, Крістал Пелес, Лех Познань, АЗ Алкмар, Цельє, Самсунспор, Сігма Оломоуц, Рієка, Шахтар Донецьк, Страсбур, Ракув, Майнц, АЕК Ларнака, АЕК Афіни, Спарта Прага та Райо Вальєкано.

Жеребкування цієї стадії усіх єврокубкових турнірів відбудеться вже у п'ятницю, 27 лютого. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію за цим посиланням.

Зауважимо, що суперником донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги конференцій стане або Самсунспор, або Лех Познань.