Шахтар дізнався потенційних суперників в 1/8 фіналу Ліги конференцій

Визначилися два можливі суперники донецького Шахтаря на стадії 1/8 фіналу Ліги конференцій – ними стали польський Лех Познань та турецький Самсунспор.

Процедура жеребкування, яка визначить остаточного опонента гірників у боротьбі за чвертьфінал, запланована на п'ятницю, 27 лютого, і розпочнеться о 15:00.

Нагадаємо, що 26 лютого відбулися матчі-відповіді плейоф Ліги конференцій, де обидва ймовірні суперники українців впевнено пройшли далі.

Турецький Самсунспор вдома розгромив Шкендію, забивши чотири голи після перерви, а Лех вдруге здолав КуПС.

Зауважимо, що Шахтар завершив основний раунд Ліги конференцій на шостому місці, здобувши пряму путівку до 1/8 фіналу турніру.

Раніше повідомлялося, що колишній капітан "гірників" Тарас Степаненко може повернутися в Українську Прем'єр-лігу.