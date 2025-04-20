Емполі без Коваленка вирвав нічию у Венеції в Серії А

Сьогодні, 20 квітня, відбувся перший матч ігрового дня 33 туру італійської Серії А.

Емполі, за який виступає український півзахисник Віктор Коваленко, зіграв унічию з Венецією. Українець провів поєдинок на лаві для запасних.

Окрім того, сьогодні відбудеться ще два поєдинки в межах італійського чемпіонату. Лідер турнірної таблиці Інтер завітає в гості до Болоньї, а в центральному матчі ігрового дня Мілан зіграє з Аталантою.

Чемпіонат Італії – Серія А

33 тур, 20 квітня

Емполі – Венеція 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 59 Фацціні, 1:1 – 68 Єбоа, 1:2 – 85 Бузіо, 2:2 – 87 Анджорін

19:00. Болонья – Інтер

21:45. Мілан – Аталанта

Нагадаємо, що вчора, 19 квітня, Рома Артема Довбика вдома мінімально обіграла Верону з рахунком 1:0 завдяки голу Елдора Шомуродова та досягла тривалої безпрограшної серії.