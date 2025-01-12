Інтер здолав Венецію, Парма програла Дженоа в 20 турі Серії А
У неділю, 12 січня, чотирма матчами продовжився 20-й тур Італійської Серії А з футболу.
Зокрема, Дженоа перемогла Парму. Ця перемога дозволили клубу Руслана Малиновського наблизитися у турнірній таблиці до Роми, за яку виступає інший українець – Артем Довбик. Наразі у обох колективів по 23 бали, однак римський клуб свій матч ще не зіграв.
В іншій зустрічі Інтер переміг Венецію та впритул наблизився до лідера першості Наполі, у якого 44 пункти. Міланський клуб має на 1 один бал менше, але у нього є матч а запасі, який було перенесено через фінал Суперкубка Італії.
У ще двох матчах ігрового дня Болонья прийме Рому, а Наполі зіграє проти Верони.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
20 тур, 12 січня
Дженоа – Парма 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 65 Френдруп
Венеція – Інтер 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 16 Дарміан
- 19:00 Болонья – Рома
- 21:45 Наполі – Верона
У суботу, 11 січня, у межах 20 туру італійської Серії А відбулися чотири поєдинки.