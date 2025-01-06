Мілан камбекнув з 0:2 та переміг Інтер у божевільному фіналі Суперкубку Італії

У понеділок, 6 січня, відбувся фінальний матч за Суперкубок Італії з футболу, в якому Інтер зустрічався з Міланом.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь "россонері"

Інтер відкрив рахунок перед перервою, коли вже у компенсований до першого тайму час забив Лаутаро Мартінес.

На початку другої половини матчі підопічні Індзагі подвоїли перевагу завдяки голу Таремі на 47-й хвилині. Втім, цього разу Мілан швидко скоротив відставання назад до одного м'яча – на 52-й забив Тео Ернандес.

Після голу Мілан продовжував тиснути на ворота суперника і все ж свого домігся. За 10 хвилин до фінального свистка забив Пулішич. Асист до голу в цьому епізоді додав Ернандес.

Більше того, вже у компенсований час зустрічі Мілан взагалі зумів вирвати перемогу. Героєм матчу став Теммі Ебрахам, який успішно зіграв на добиванні на 90+2 хвилині.

Інтер пішов усіма силами вперед, але провернути подібний камбек не зміг. У результаті Мілан переміг і став новим володарем Суперкубку. У сезоні 2023/24 титулом володів саме Інтер.

Суперкубок Італії з футболу 2024/25

Фінал, 6 січня

Інтер – Мілан 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Мартінес, 2:0 – 47 Таремі, 2:1 –52 Ернандес, 2:2 – 80 Пулішич, 2:3 – 90+3 Ебрахам

Нагадаємо, у неділю, 5 січня, програма 19 туру італійської Серії А продовжилася чотирма матчами, серед яких було римське дербі між Ромою та Лаціо, яке завершилося перемогою "вовків" з рахунком 2:0.